Haberler» Güncel» Haber

MANİSA İZMİR-ANKARA KARAYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Ankara karayolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

10.08.2019 15:49
MANİSA İZMİR-ANKARA KARAYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Ankara karayolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı arifesinde yola çıkan tatilciler, İzmir-Ankara karayolunda Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde yoğunluğa neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği karayolunda, İzmir'den Eskişehir, Ankara ve Konya'nın yanı sıra Uşak, Antalya gibi illere giden sürücülerin yolculuğu çileye döndü.
Bayram yoğunluğu nedeniyle alarma geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Derbent, Avşar, Ergenekon, Üzümlü, Irlamaz Kavşakları gibi önemli noktalarda önlemlerini arttırdı.
MANİSA İZMİR-ANKARA KARAYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Turgutlu, Manisa, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38   Türkeli'de sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı
16:37   Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
16:37   DENİZLİ UYUŞTURUCU MADDE BONZAİYİ ÜZERİNE FARE ZEHRİ VE BÖCEK İLACI PÜSKÜRTEREK SATIYORMUŞ
16:35   Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi
16:35   Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
16:32   Turan'dan türbe ve mezar ziyareti
16:32   Karaman'da şehitlik ziyareti