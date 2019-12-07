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Manisa jeoloji mühendisliği öğrencilerinden alaşehir'de deprem araştırması

Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinden Alaşehir'de deprem araştırmasıMANİSA'nın Alaşehir ilçesine gelen Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencileri, öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kaya yönetiminde deprem araştırması yaptı.

07.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:28
Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinden 'de deprem araştırması
MANİSA'nın Alaşehir ilçesine gelen Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencileri, öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kaya yönetiminde deprem araştırması yaptı.
Pamukkale Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencileri; Alaşehir'in Yeniköy Mahallesi mevkisinde yer alan, 40 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğinde açılan fay araştırma hendeğinde, 'Alaşehir Fay Zonu'nun Yeniköy Fay segmenti hakkında araştırma yaptı. Doç. Dr. Ali Kaya yönetimindeki öğrenciler, hendekten toprak numuneler aldı. Numuneler, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) analiz yapılmak üzere gönderildi. Tetkik sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi. Öğrenciler daha sonra 'Sıyrılma Fayları'nın dünyada en iyi gözlenebildiği Horzumalayaka Mahallesi ve Karadut civarındaki 'Karadut Sıyrılma Fayı'nda da inceleme yaptı. Öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, Amacımız üzerinde çalıştığımız bu tehdit edici fayları daha iyi tanıyıp, önlem alacak zamanı kazanmak. Ona göre, bir şeyler yapabilmek dedi. Öte yandan yaklaşık 50 bin TL tutarındaki araştırma çalışmaları, araç ve gerekçelerinin Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından karşılandığı belirtildi.
Manisa jeoloji mühendisliği öğrencilerinden alaşehir'de deprem araştırması

Ali Kaya, Alaşehir, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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