Manisa Kaçan Topunu Almak İçin Çıktığı Ağaçtan İnemeyen Öğrenciyi İtfaiye Kurtardı

Kaynak: DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kaçan topunu almak için çıktığı ağacın tepesinde mahsur kalan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ali Can, itfaiye ekileri tarafından kurtarıldı.Bugün saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınındaki Kamil Semizler İlkokulu bahçesinde oynayan ortaokul öğrencisi Ali Can'ın topu 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takılı kaldı. Can, topunu almak için ağaca tırmandı. Ağacın belli bir yerine kadar çıkan Can, burada mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen Can, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan çocuğu merdiven araç ile mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Can, yarım saat mahsur kaldığı ağaçtan kendisini indiren itfaiye erlerine öperek, teşekkür etti.Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Ali Can, "Topum ağaçta kalınca almak için çıktım. Topu alamadığım gibi mahsur kaldım. Neyse ki itfaiye görevlileri kurtardı. Ancak futbol topum ağacın en yüksek yerinde ve dalların sık olduğu yerde kaldığı için alınamadı. Beni kurtaran itfaiye ekibine teşekkür ediyorum" dedi.