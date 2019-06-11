MANİSA KALBİNE YENİLEN KIBRIS GAZİSİ, TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Kırkağaç
ilçesinde kalp krizinden ölen Kıbrıs
gazisi 67 yaşındaki İhsan Balkan, törenle toprağa verildi. Şair Eşref
Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası İhsan Balkan, dün (pazartesi) sabah, evinde geçirdiği kalp krizinden öldü. Balkan için aynı gün Merkez
İmam-ı Azam Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Gazinin ailesinin yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, askerler ve vatandaşlar törene katıldı. İhsan Balkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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