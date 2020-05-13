MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobiline ateş açtığı aralarında husumet bulunan Ahmet Demir'i (19) kaçmak isterken pompalı tüfekle kalçasından yaralayan ve 6 gün sonra polis tarafından saklandığı evde yakalanan Serdal Argın...

13.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:45
Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobiline ateş açtığı aralarında husumet bulunan Ahmet Demir'i (19) kaçmak isterken pompalı tüfekle kalçasından yaralayan ve 6 gün sonra polis tarafından saklandığı evde yakalanan Serdal Argın (33), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Aralarında bir süredir husumet bulunduğu ileri sürülen Serdal Argın ile Ahmet Demir, geçen 6 Mayıs'ta, saat 17.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde karşılaştı. Otomobilinden inen Argın, yanındaki pompalı tüfekle Demir'in kullandığı hafif ticari araca ateş etti. Demir, aracından inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Argın tüfeğini bir kez daha ateşleyip kaçmaya çalışan Demir'i kalçasından yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Yaralı Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Demir'i yaraladıktan sonra otomobiline binip kaçan Argın'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis Argın'ı, saklandığı evde dün öğle saatlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, tutuklandı.
ARŞİV GÖRÜNTÜYLE
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-
======================
MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Manisa, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
İçişleri’nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Haberler››Güncel››MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: Kolombiya, Brezilya ve Peru ile sınırında kontrolleri artırıyor - Haber 20:18: Etiyopya'da 1305 kişi maske takmadığı için gözaltına alındı - Haber 20:17: Nüfus müdürlükleri, 18- 19 Mayıs'ta 'YKS' için açık olacak - Haber 20:16: 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Haber 20:16: Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi - Haber 19:54: İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi - Haber 19:52: Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu - Magazin 19:24: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak - Haber 18:38: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin