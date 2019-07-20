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MANİSA KAMYON TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonun traktöre arkadan çarptığı kazada şoför Hasan Karatabak (46) öldü.

20.07.2019 12:22
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonun traktöre arkadan çarptığı kazada şoför Hasan Karatabak (46) öldü. Traktör sürücüsü Mehmet Ali Şirin (61) ise ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir karayolunun 21'nci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Alaşehir yönüne rampa aşağı inen Hasan Karatabak (46), yönetimindeki yem yüklü 03 AAS 436 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yitirdi. Karatabak'ın kullandığı kamyon, önünde giden Mehmet Ali Şirin'in (61) yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre arkadan çarparak devrildi. Kamyon şoförü Karatabak, kaza yerinde öldü. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Şirin ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Şirin'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada yola saçılan hayvan yemi, karayolu ekiplerince temizlendi. Karatabak'ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. MANİSA KAMYON TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: DHA
Sarıgöl, Güncel

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