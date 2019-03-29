Manisa Kan Bağışında Türkiye Rekoru Salihli'de

Kaynak: DHA

Kan bağışında Türkiye rekoru Salihli'deMANİSA'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, daha önce 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru 1477 üniteyle kırıldı. Türkiye genelindeki milli eğitim müdürlükleri kapsamında toplanan en yüksek kan bağış miktarına, Salihli'de ulaşılmış oldu.Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi'nin organizasyonunda ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle, 'Manisa Sana Kanım Feda' Projesi kapsamında Salihli'de dün (perşembe) kan bağışı etkinliği yapıldı. Salihli'deki tüm okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler etkinliğe destek verdi. Salihli'de kurulan 9 farklı noktadaki kan toplama merkezlerinden gün boyu 1851 kişiden 1477 ünite kan toplandı. Ülke genelinde milli eğitim müdürlüklerinin düzenlediği etkinlikler dikkate alındığında, 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru, 1477 üniteyle Salihli'ye geçmiş oldu.Açıklama yapan Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Eskişehir'in rekorunu geride bıraktıklarını belirterek, şunlanı söyledi:"Aslında kan vermenin ötesinde bir ilçede nasıl birlik, beraberlik halinde bir organizasyon yapılır, bunu da görmüş olduk. Öğretmeninden öğrencisine kadar çok güzel bir çalışma oldu. Kızılay Kan Merkezimiz o kadar güzel organize oldu ki İzmir'in yanı sıra Antalya ve Gaziantep'ten de personel getirerek Salihli'de 9 noktada kan alma merkezi oluşturuldu."Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Doktor İsmet Nardal ise, "Salihli'de bu rekoru kırmak için müthiş bir organizasyona imza atılmış. Öyle ki veliler, öğrenciler anne ve babalarını kan bağışı yapmaları için 9 farklı noktada kurduğumuz alanlara getirmişler. Organizasyon sonunda da rekor düzeyde bir bağış gerçekleşmiştir. Çok mutluyuz" dedi.Öğrenci velisi Cennet Koparan, "Öğrencilerimiz bu rekoru kırabilmek için gerçekten çok fazla çaba sarf ettiler. Sokak sokak esnafı geziler, herkesi ikna etmeye çalıştılar. Bu çalışmalarının meyvesini de aldılar. İsteriz ki Türkiye'nin her yerinde böyle rekorlar kırılsın" dedi. Bir diğer öğrenci velisi Yasemin Doğan ise, "Kan bağışıyla ilgili olarak gerek öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz büyük bir özveri gösterdi. Bu rekorun kırılabilmesi için uzun bir süre ciddi bir organizasyon yapıldı. Bu rekorun kırılmasından dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kan bağışına katılan vatandaşlar hem kan vermenin mutluluğunu hem de Türkiye rekorunun Salihli'nin eline geçmesini mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.