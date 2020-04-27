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MANİSA Katar'dan yola çıkan 292 Türk İzmir'e indi

Katar'dan yola çıkan 292 Türk İzmir'e indi(2)YURDA YERLEŞTİRİLDİLERKatar'dan yola çıkarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 291 Türk vatandaşı, otobüslerle Manisa'ya getirildi.

27.04.2020 02:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:03
Katar'dan yola çıkan 292 Türk İzmir'e indi(2)
YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Katar'dan yola çıkarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 291 Türk vatandaşı, otobüslerle Manisa'ya getirildi. Yoğun güvenlik önlemi altında yurtlara getirilen 291 Türk vatandaşı kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Celal Bayar Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa'daki KYK Muradiye Yurdu'na sağlık kontrollerinin ardından yerleştirildi. Otobüslerden 10 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak indirilen vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları sağlık kontrollerin ardından yurtta bulunan odalara tek tek yerleştirildi. Her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşların odalarına bireysel temizlik ve bakım malzemeleri de bırakıldı. Burada 14 gün karantina altında tutulacak vatandaşların çevre güvenliği ise Jandarma ekiplerince sağlanıyor. Öte yandan, Manisa'ya 23 Nisan tarihinde Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşıyla birlikte, koronavirüs nedeniyle karantina da tutulanların sayısı 589'a yükseldi. MANİSA Katar’dan yola çıkan 292 Türk İzmir’e indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Manisa, İzmir, Katar, Güncel , Haber
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