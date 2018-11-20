Manisa Kavşaktaki Kaza Güvenlik Kamerasında

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, kavşakta hafif ticari araç ile panelvan minibüsün karıştığı maddi hasarlı kazanın, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Kaza, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Piyaleoğlu Caddesi ile Yedi Eylül
Yolu'nun kesistiği kavşakta, dün (Pazar) saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yedi Eylül Yolu'nda Altay
Meydanı yönüne giden hafif ticari araca, Piyaleoğlu Caddesi'nde Koza
Pazarı yönüne gitmekte olan panelvan minibüs çarptı. Çarpışanın etkisi ve sürücüsünün panikle frene basması üzerine yağmurun ıslattığı yolda kayan hafif ticari araç, yön değiştererek, güçlükle durabildi. Sürücüler kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı kavşaktaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Çevredeki esnaflar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bir an önce önlem alınmasını istedi.
Turgutlu,Manisa