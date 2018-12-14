Manisa Kaza Yapan Tır'ın Şoförü Yaralandı

Kaza yapan TIR'ın şoförü yaralandı Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, önce kemerli yön levhası ile refüjdeki trafik lambalarına, ardından da karşı şeride geçerek bariyerlere çarpan TIR'ın şoförü Muammer Aksüt yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Akhisar
- Soma
Karayolu Kavun Kavşağı'nda meydana geldi. Akhisar'dan Soma yönüne giden Muammer Aksüt, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, yönetimindeki 10 H 6479 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan TIR, önce kemerli yön levhası ile refüjdeki trafik lambalarına, ardından da karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Yaralanan TIR şoförü Aksüt, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Aksüt'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anında karşıdan gelen başka araç olmaması olası başka ölüm ve yaralanmaları önledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa,Kırkağaç
14 Aralık 2018 Cuma 14:50