Manisa Kazada Ölen Üniversiteli İrem, Soma'da Toprağa Verildi

Kazada ölen üniversiteli İrem, Soma
'da toprağa verildi
BURDUR'da trafik kazasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisi İrem Su
Akkaya (19), memleketi Manisa
'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart Çarşamba
günü saat 07.00 sıralarında, Süleyman Emre Kılınç
yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille, Emre Esmer yönetimindeki 03 RF
575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su
Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı. Ağır yaralanan MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kaldırıldığı hastanede öldü. Akkaya'nın, 6 Mart Çarşamba
günü sosyal medya hesabından "Ölüm şakalarını yapmaya bayılırdım. Ama işin ciddiyetini kavradığımdan beri ironisi bile tüylerimi diken diken ediyor. Ölmeyi cidden istemiyorsanız bunu dile getirmeyi kesin ya da bir köşede geberin kurtulalım. Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın" paylaşımı dikkat çekti.
Akkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı, memleketleri Manisa
'nın Soma ilçesindeki 13 Eylül
Mahallesi Köse Sokak numara 40'ta bulunan evlerinin önüne getirildi. Burada helalik alındı. Annesi Leyla Akkaya, kızının tabutuna duvak örttü. Helallik alınmasının ardından Akkaya'nın cenazesi, 100 Evler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine; İrem Su Akkaya'nın babası Halil Akyaya, annesi Leyla Akkaya, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen arkadaşı Beyza Din, sınıf arkadaşları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Aynı kazada yaralı olarak kurtulan Beyza Din, kendisinin aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti. Baba Halil Akkaya
, kızının arkadaşı Din'e sarılarak gözyaşı döktü. Din, babayı teselli etmeye çalıştı. İkindide kılınan cenaze namazı sonrası İrem Su Akkaya, Soma Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İrem Su, Manisa, Soma, Güncel
Kaynak: DHA