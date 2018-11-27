Manisa Kazada Yaşamını Yitiren Bisiklet Tutkunu Son Yolcuğuna Uğurlandı

Kazada yaşamını yitiren bisiklet tutkunu son yolcuğuna uğurlandı
MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde bisikletlerine bir minibüsün arkadan çarpması sonucu eşi yaralanan kendisi ise yaşamını yitiren 41 yaşındaki Serhat Baydar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Baydar'ı üyesi olduğu Manisa
Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, cenaze aracının arkasında bisikletleriyle konvoy oluşturarak son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün (Pazar) saat 18.00 sıralarında Muradiye Mahallesi
yönüne giden Murat P. (47) yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde inşaat yüksek mühendisi olan iki çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baydar Çifti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Serhat Baydar'ı Merkez Efendi
Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Serhat Baydar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Hilal Baydar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitiren Serhat Baydar'ın Manisa Adli Tıp
Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi bugün önce İkinci Anafartalar Mahallesi
'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde, gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasından sonra Baydar'ın cenazesi öğlen Hatuniye Camii'ne götürüldü.
Burada düzenlenen cenaze törenine Baydar'ın yakınları, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri ve iş arkadaşları katıldı.
'YOL KENARINDA GEZİNTİYE ÇIKAMAYACAK MI'
Cenaze töreni öncesinde konuşan Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, bisikletçi arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Manisa'da son günlerde bisiklet kazaları çok arttı. Bisikletçiler olarak artık Manisa'da sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Yollarımız yetersiz, sürücülerimiz bilinçsiz. Bisikletliye saygı yok. Yani birisi eşini ve çocuğunu alıp yol kenarında gezintiye çıkamayacak mı dedi.
Kılınan namazın ardından Baydar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Kırtık Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Baydar'ın bisiklet formalarını giyip, kask ve dizlik takarak törene katılan arkadaşları da mezarlığa kadar pedal çevirerek cenaze aracı eşlik etti.
Yunusemre,Manisa