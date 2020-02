Manisa kazı sırasında 2 binanın temeli kaydı, mahalle sakinleri tedirgin

Kazı sırasında 2 binanın temeli kaydı, mahalle sakinleri tedirginMANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafındaki iki binanın temeli kayınca, bina sakinleri tahliye edildi. Güçlendirme çalışması sonrası istinat duvarı örüleceği, betonla temeli güçlendirilecek binaların kullanılabilir hale getirileceği ifade edildi. Buna rağmen mahalle sakinleri, binaların temelinin kayarak devrilmesinin endişesini yaşadıklarını söyledi.Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatın temel kazısı için çarşamba günü saat 15.00 sıralarında kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki iki ayrı bitişik olan binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlaması yaşandı. Doğal gaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki otellerle Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmadı.GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI SONRASI TEKRAR OTURULACAKİnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma, apartman inşaatı için kazılan temeldeki çalışmalarına dün tekrar başladı. Yapılacak güçlendirmeler sonrası tehlike yaşanan iki binanın, kullanılabilir hale getirileceği ifade edildi. Yüklenici firmadan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazılan temelin üzerine beton döküm işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Betonun üzerine yalıtım yapılacağı ardından zemine tekrar beton atılarak temelin demirlerinin yerleştirileceğini söyledi. Sonrasında apartman inşaatıyla yanındaki kaymanın yaşandığı binalar arasına istinat duvarı örüleceği, dolgu malzemesi olarak aralarına ayrıca beton dökülerek temelin güçlendirileceği, böylece binaların kullanılabilir hale getirileceği ifade edildi.'BİNA DEVRİLİRSE DİYE ENDİŞELERİMİZ VAR'Buna rağmen mahalle sakinleri endişeli olduklarını belirti. Tedirginlik yaşadığını söyleyen vatandaşlardan evli ve 2 çocuk babası Niyazi Terzi (65), "İnşaat yapımına başlayacak firmanın kepçesi binalara zarar verdi. Sonra polisler gelerek vatandaşları tahliye etti ve içeriye kimseyi sokmadı. Herkes eşyalarını alarak evlerini bırakıp gitmek zorunda kaldı. İnşallah büyük bir şey olmadan buradaki sorun çözülür" dedi.Mahalle sakinlerinden evli ve 3 çocuk babası Mehmet Temiz (54) ise, "Biz temel kazımı yapıldığı sırada evdeydik. Yan binanın bahçe duvarı yıkılırken güm diye ses çıktı. Hemen çıkıp bakınca durumu gördük. Orada iki işçi vardı. Allah'tan onlara bir şey olmadı. Rabbim beterinden korudu" dedi.Bir diğer mahalle sakini evli ve 1 çocuk babası Ali Çırak (39) ise, "Bizim evimiz tahliyesi gerçekleştirilen 2 binanın karşısında. Binanın temeli kayarsa, bina devrilirse diye endişelerimiz var. Umuyoruz ki kötü bir şey olmaz. Yetkililer burasıyla ilgili gerekli çalışmayı bir an önce bitirmesini ümit ediyoruz" dedi.