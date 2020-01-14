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Manisa kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdüMANİSA'nın Akhisar ilçesinde, iddiaya göre birlikte olduğu kadının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine gece binanın dışından tırmanıp balkondan eve giren Zeki C.

14.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:07
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
MANİSA'nın ilçesinde, iddiaya göre birlikte olduğu kadının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine gece binanın dışından tırmanıp balkondan eve giren Zeki C. (Cengiz -36), 36 yaşındaki Deniz Gezginci'yi defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gezginci yaşamını yitirirken, kadının sağlık durumunu sormak için hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 222 sokak numara 6'daki apartmanda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan, bir lokantada aşçı, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre, birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan bekar Zeki C. ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Zeki C., gece kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi çoğunluğu sırtından 15 kez bıçaklayan Zeki C., olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan Gezginci'nin biri 9 diğeri 16 yaşında olan 2 kız çocuğunun, korkudan odasında saklandığı öğrenildi. Bağrışma sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Gezginci, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki çocuklar, polis ekiplerince güvenli bir yere götürüldü. Daha sonra çocuklar, Gezginci'nin yakınlarına teslim edildi. ekipleri, evde inceleme yaptı.
HASTANEYE GELİNCE YAKALANDI
Hastanede tedaviye alınan Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., şüpheli hareketler sergilemesi üzerine hastane polisince gözaltına alındı. Zeki C.'nin yapılan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Zeki C., emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Manisa kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Akhisar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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