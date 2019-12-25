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Manisa kermesin geliri lösev'e

Kermesin geliri LÖSEV'eMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri velileri tarafından LÖSEV'e bağış kermesi düzenlendi.

25.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:57
Kermesin geliri LÖSEV'e
MANİSA'nın ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri velileri tarafından LÖSEV'e bağış kermesi düzenlendi. 20 dakika içerisinde kermesteki tüm ürünler tükenirken, elde edilen bin 400 lira LÖSEV'e bağışlandı.
420 öğrencisi bulunan İstiklal İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin velileri, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla proje hazırladı. Proje kapsamında okulun koridoruna açılan kermeste 30 anasınıfı öğrencisinin velisi, evlerinde bir gün öncesinde hazırladıkları poğaça, börek, pasta, kurabiye gibi yiyecekleri okula getirip, satışa sundu. Yaklaşık 35 çeşit yiyecek 20 dakika içerisinde tükendi. 1 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ürünlerin gelirinin LÖSEV'e bağışlanacağı duyurusuyla öğrenciler ve velileri ürünleri fazla fazla para ödeyerek satın aldı. Anasınıfı öğrencileri ise giydikleri önlüklerle tezgahın başına geçerek anneleriyle birlikte yapılan ürünlerin satışına yardımcı oldu. Tükenen ürünlerden kazanılan toplanan bin 400 lira LÖSEV yetkilisine teslim edildi.
Manisa kermesin geliri lösev'e

Şehzadeler, LÖSEV, Güncel

Kaynak: DHA


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