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Manisa kıbrıs gazisi, manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı

Kıbrıs gazisi, Manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar (66), düzenlenen askeri törenin ardından Kavaklıdere'de toprağa verildi.

12.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:58
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MANİSA'nın ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar (66), düzenlenen askeri törenin ardından Kavaklıdere'de toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yaşar, dün akşam, Kavalıdere Mahallesi'ndeki evinde, 2 aydır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi Yaşar için bugün öğle vakti Pazar Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç, gaziler ve Mehmet Yaşar'ın yakınları ile arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yaşar'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Mehmet Yaşar'ın cenazesi, götürüldüğü Kavaklıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Manisa kıbrıs gazisi, manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı

Mehmet Yaşar, Alaşehir, Kıbrıs, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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