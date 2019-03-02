Manisa Kırkağaç'ta Acemi Erler Yemin Etti

Kırkağaç
'ta acemi erler yemin etti Manisa
'nın Kırkağaç ilçesinde acemi eğitimlerini tamamlayan 896 er için yemin töreni düzenlendi. Türkiye
'nin dört bir yanından Kırkağaç'a gelen asker aileleri ise duygusal anlar yaşadı.
Kırkağaç'taki 6'ncı Jandarma Komando
Eğitim Alay Komutanlığı'nda 19991 tertip 896 acemi er için yemin töreni yapıldı. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel
, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz
, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri daire amirleri törene katıldı. 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, bir konuşma yaptı. Ardından Kırkağaç'ta daha önce acemiliğini yapan askerlerin babaları veya dedelerine ödüller verildi. Ardından acemi askerler yemin etti. Sonrasında acemi erler ve komandoların gösterileri yürüyüşüyle tören son buldu. Acemi askerlerin aileleri çocuklarını gururla izledi.
Tören sonrası aileler, çocuklarıyla kucaklaşıp, duygusal anlar yaşadı.
Jandarma, Manisa, Kırkağaç, Güncel
Kaynak: DHA