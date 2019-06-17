17.06.2019 23:06
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MANİSA Kırkağaç'ta sağanak yağış

Kırkağaç'ta sağanak yağışMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, traktör tankerleri sürüklendi.

Kırkağaç'ta sağanak yağış
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, traktör tankerleri sürüklendi.
Bugün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış Musahoca Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, sel nedeniyle traktör tankerleri sürüklendi. Çam festivali alanında bazı çam ağaçları ve bazı tarlalar zarar gördü. Öte yandan, mahallenin yolları kapanması sonucu belediye ekipleri çalışma yaparak yolların açılmasını sağladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin duvarları göçerken, vatandalar zor anlar yaşadı.MANİSA Kırkağaç'ta sağanak yağış
Kaynak: DHA
Kırkağaç, Güncel

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