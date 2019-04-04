Manisa Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırkağaç
Ziraat Odası Başkanı Boğaz, son yolculuğuna uğurlandı Milliyetçi Hareket Partisi
Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz'ın akciğer kanserinden 73 yaşında yaşamını yitiren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı olan babası Süleyman Boğaz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kırkağaç Ziraat Odası'nın 27 yılık başkanı Süleyman Boğaz, bir süre önce akciğer kanserine yakalandı. 3 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine Boğaz, Soma
ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan evli, 2 çocuk babası Süleyman Boğaz, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Boğaz'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, ilk olarak Kırkağaç'ın kırsal Öveçli Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasından sonra Boğaz'ın cenazesi öğlen Öveçli Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan
, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar
İsmail Gedüz, Kırkağaç 6. Jandarma
Eğitim Alay Komutanı Albay Ahmet Sel
, Boğaz'ın ailesi, yakınları, çevre ilçelerin ziraat odası başkanları, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Boğaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Güncel
Kaynak: DHA