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Manisa kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü

Manisa kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründüMANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollar insansız hava aracı drone ile görüntülendi.

09.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:52
Manisa kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü
MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollar insansız hava aracı drone ile görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kararın uygulandığı ilk günde, Manisalıların evlerinde kaldığı görüldü. Kentteki sokak ve caddeler boş kaldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Manisa-İstanbul Karayolu üzeri Gediz Kavşağı yakınlarındaki uygulama noktasında şehre giriş çıkış yapan araçları durduran polis ekipleri, vatandaşlara gerekçelerini sorarak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza yazdı. İlçe merkezindeki boş cadde ve sokaklar, drone ile görüntülendi. İş yerlerinin kapandığı kentte, polis ve bekçiler sokaklarda devriye gezerek kontroller yaptı. Manisa kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haber

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