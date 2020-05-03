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MANİSA Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun halde çalışıyor

Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun halde çalışıyorMANİSA'da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, hafta sonu da çalışmaya ara vermedi.

03.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:14
Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun halde çalışıyor
MANİSA'da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, hafta sonu da çalışmaya ara vermedi. Üzüm bağlarının bakımları yapıldı, domates fideleri gibi çeşitli ürünler toprakla buluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu kararını açıklaması, yevmiye usulü çalışan tarım işçilerini sevindirdi. Günde 70 ila 110 lira arasında para kazanan mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren ter döküyor. 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Eren Gezek (34), "Koronavirüsle ilgili işçi bulma konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Ama bu çok kısa sürdü. Devletimiz hemen konuya el atarak bu sorunumuzu çözdü. Doğu illerinden mevsimlik tarım işçilerimiz, Manisa'da. Biz de şu an tarlalarımızda domates ekiyoruz" dedi. 25 yıldır çiftçilik yapan ve bu yıl ilk defa domates ektiğini anlatan Murat Baskak (43) ise, "Biz tarlalarda çalışıyoruz ancak mevsimlik tarım işçilerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Onların da yardımıyla üretimi gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaktan dolayı çok memnunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.
Dayı başı olarak bilinen tarladaki işçilerin sorumlusu, Şanlıurfa'dan gelen İzzet Çelik (44), "20 senedir dayı başı olarak bu mahalleye geliyorum. Bu yıl biraz geç geldik, koronavirüs nedeniyle. Ancak şu an bulunduğumuz tarlada 35 kardeşimizle birlikte domates fidelerini toprakla buluşturuyoruz. Bizi kısıtlamadan muaf tutan devletimize teşekkür ediyoruz" dedi.
KİMİ OKULU İÇİN KİMİ EVLENMEK İÇİN ÇALIŞIYOR
Şanlıurfa Viranşehir'den Manisa'ya gelen Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Anasınıfı Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi ayrıca tarım işçisi Sinan Doğan (21), "Şu an anasınıfı öğretmenliği bölümünü okumaktayım. Buradaki çalışıp kazandığım parayı önce ailemin geçimini sağlayıp ardından da, eğitim ihtiyaçlarım için kullanacağım. Burada yaklaşık 6 ay kalacağım. Daha sonra da memleketime dönüp okuluma devam edeceğim" dedi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Salih Çapan (20), "Ben Manisa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldim. Şu an domates tarlasında çalışıyoruz. Burasının ekimi bittikten sonra üzüm bağlarında işler başlıyor oraya geçeceğiz. Burada yaklaşık 20 bin lira para biriktirmeyi hedefliyorum. Biriktirdiğim parayla memleketime dönüp evleneceğim. Evlilik hayalimi buradaki çalışıp kazandığım parayla gerçekleştireceğim" diye konuştu. MANİSA Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun halde çalışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Manisa, Güncel, Haber

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