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Manisa küçük ibrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı.

02.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:29
Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
'nın ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Mahmut G.'nin kiracı olduğu daireden saat 12.00 sıralarında alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının, olay anında babası Mahmut G.'nin işe, annesi Fatma G.'nin bakkala, ablası Ayşe G.'nin de komşularına gitmesi nedeniyle evde yalnız olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin, sobadaki odunları tutuşturmak istemesi üzerine başladığı belirlendi. Sobadan sıçrayan alevlerin koltuk ve perde gibi eşyaları tutuşturduğu, küçük İbrahim'in de can havliyle dışarı kaçıp, yanmaktan kurtulduğu belirlendi.
Manisa küçük ibrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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