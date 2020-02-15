Manisa küçük meryem sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor

Küçük Meryem sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor

MANİSA'da, 'beyincik erimesi' olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, 3,5 yaşındaki Meryem Karaman 'ın, sağlığına kavuşması için sadece yurt dışından temin edilebilen ve her dozu 56 bin Avro olan ilacın getirtilmesi amacıyla para toplamak üzere düzenlenecek yardım kampanyasına Valilik'ten onay verildi. Küçük Meryem, ilaçlarının alınabilmesi için hayırseverlerden yardım bekleniyor.

Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Çamlıca Mahallesi'nde oturan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığı tanısı koyuldu. Metal işlemesi yapılan fabrikada işçi olarak çalışan İbrahim Karaman (41), kızının tedavisinin maliyetli olduğunu, ilaçların sadece yurt dışından getirildiğini söyledi. Kızına verilen her doz ilacın 56 bin Avro olduğunu anlatan Karaman, bu parayı ödemeye ekonomik gücünün yeterli olmadığını kaydetti. Ev kadını Sevnaz Karaman (39) de kızı Meryem'in sağlığına kavuşması için ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile getirip, yardım istedi. Manisa Valiliği'ne yardım kampanyası için başvuran Sevnaz- İbrahim Karaman çiftine en büyük destek ise kızını kanserden kaybeden Fahri Tay'dan geldi. Tay, küçük Meryem için 'www.change.org' internet sitesinde 'Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın' sloganı ile imza kampanyası başlattı.

Karaman Çifti'nin yardım isteği ve Fahri Tay'ın internetteki imza kampanyasının yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Karaman Ailesi'nin Manisa Valiliği'ne yaptığı yardım başvurusu onaylandı. 3 ay boyunca sürecek olan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar küçük Meryem'in tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

'MERYEM BU İLACI KULLANMAZSA SONU KÖTÜ, İNŞALLAH KIZIM İYİ OLUR'

Başlatılan yardım kampanyasıyla kızının tedavisinin yapılacağı için umutlu olduğunu belirten İbrahim Karaman, şöyle konuştu:

"Kızım için gerekli olan ilaçlar sadece yurt dışında var. Meryem'i yaşatacak ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme listesine alınmasını istiyoruz. Eğer kızım ilacı kullanamazsa 6-7 yıl içinde yaşamını kaybetme ya da ağır engelli olarak makinelere bağlı olarak yaşama riski söz konusu. İlacını mutlaka kullanması gerekiyor. Bu ilacı da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Biz, 3 ay önce yardım toplamak ve kızımın gerekli olan ilaçlarını almak için Manisa Valiliği'ne müracaat etmiştik. Yardım kampanyamız dün itibarıyla onaylandı. Umuyoruz ki inşallah tez vakitte kızımız için gerekli yardımı toplarız. Kızımın ilaçlarını almamız gerekiyor. Tüm Türkiye'den, Manisa halkımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, sesimizi duyan herkesten yardım bekliyoruz. Bizim sesimizi duyan herkesten destek istiyoruz. Meryem eğer bu ilacı kullanamazsa sonu kötü bir duruma geleceğiz. İnşallah kızım iyi olur."

'KIZIM, GÖZÜMÜN ÖNÜNDE, GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜYOR'

Ev kadını Sevnaz Karaman'da (39) kızı Meryem'in sağlığına kavuşması için ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile getirerek, "Çocuğum için hiçbir şey yapamamak çok kötü bir şey. Kızım, gözümün önünde göz göre göre ölüyor. Sesimizi duyan herkesten, bütün hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Meryem için umut olalım. Desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.