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Manisa-kula'da 11 bin fidan dikildi

Kula'da 11 bin fidan dikildiManisa'nın Kula ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12
'da 11 bin fidan dikildi
'nın Kula ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Kula'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. İzmir-Ankara D 300 karayolu üzerinde bulunan Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki alanda düzenlenen etkinliğe; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ahmet Yavuz Çamlı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti yöneticileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 7 bini çam, 4 bini selvi olmak üzere 11 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.
Manisa-kula'da 11 bin fidan dikildi

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: DHA


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