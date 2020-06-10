MANİSA Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı

Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı MANİSA'nın Kula ilçesinde 500 metre ara ile meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

10.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:26
Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı MANİSA'nın Kula ilçesinde 500 metre ara ile meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Kazanın birinde yola dökülen mazot yüzünden kontrolden çıkan kamyonet takla atarken, diğer kazada ise bir otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.
İzmir-Ankara Karayolu'nda bugün saat 14.00 sıralarında 500 metre arayla iki kaza meydana geldi. İlk kaza, Kavacık Mahallesi girişinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde olan Fatih Azman'ın kullandığı 09 KJ 379 plakalı pick-up kamyonet, yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet, refüjde ters durabildi. Kamyonet sürücüsü Fatih Azman ve yanındaki Kamala Azman (38) ve Zeynep Suda Azman (16) yaralandı. OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
İkinci kazada ise, Uşak'tan İzmir yönüne giden Ali Alkış'ın kullandığı 06 HUS 96 plakalı otomobil, Kavacık rampasını çıkarken aynı yönde seyir halinde olan Aykut Avşar yönetimindeki 45 RA 7956 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Alkış kazayı yara almadan atlatırken yanındaki Sefa Boz yaralandı. Her iki kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 500 metre ara ile meydana gelen iki kaza nedeniyle, İzmir- Ankara Karayolu'nun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayı karışan araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Her iki kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı. MANİSA Kula’da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Kula, Güncel, Haber

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