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MANİSA KURBANA KADIN ELİ DEĞDİ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki mezbahalarda kurbanlıkları kesen kasaplara, eti parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.

11.08.2019 16:00
MANİSA KURBANA KADIN ELİ DEĞDİ
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki mezbahalarda kurbanlıkları kesen kasaplara, eti parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.
Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezbahalara akın etti. Şehzadeler Belediyesi, mezbahalardaki yoğunluk nedeniyle halk pazar yerlerini kesim için açtı. Pazar yerinde küçük ve büyükbaş hayvanların kesimleri, ayrı yerlerde gerçekleştirildi. Bazı kurbanların kesimleri yine çocukların gözleri önünde yapıldı. Alaybey Pazar Yeri'nde kadın kasaplar, erkeklere yardımcı oldu. Erkek kasapların kestiği kurbanlıkların etlerini parçalama görevini kadınlar yaptı. Kadın kasaplar, etleri parçalayarak, poşetledi.
MANİSA KURBANA KADIN ELİ DEĞDİ

Güncel

Kaynak: DHA

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