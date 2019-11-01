Manisa kursiyerlere mantar serasında eğitim

Kursiyerlere mantar serasında eğitim

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 70 kursiyer, seracılık kursu kapsamında mantar üretimini uygulamalı olarak yerinde öğrendi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan seracılık kursunda 70 kursiyer, teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitim de alıyor. Alaşehirli üretici Melek Kızıltepe'ye ait mantar serasına getirilen kursiyerlere, eğitmen Ziraat Mühendisi Hafize Metin ve sera sahibi Kızıltepe ürünün yetiştirilmesi, bakımı ve toplanmasını hakkında uygulamalı eğitim verdi. Kursiyerleri bilgilendiren Kızıltepe, Genç Çiftçi Projesi'yle 4 yıl önce bölgedeki tek mantar serasını kurduğunu belirterek, 100 metrekare serada 1 dönemde 3- 3.5 ton mantar üretebiliyorum. Yılda 3 dönem üretim yapabiliyorum dedi. Kursiyerlerden Elif Çetinkaya, İlk kez böyle bir sera görüyorum. Bu serayı görünce seracılık yapabileceğimi düşündüm. Arkadaşımıza devlet destek sağlanmış. Bize de destek verirlerse, üretim yapabiliriz dedi.

Konuşma yapan Kaymakam Abdullah Uçgun ise kadının üretimdeki yerinin önemine değinerek, Nedense bizim insanımız 'erkekler çalışsın' diyor. Kadınların evde oturup çocuğa bakmasını istiyor. Çalışmanın erkek işi olduğu gibi yanlış bir anlayış var. Toplumumuzun yarısı kadın. Doğal olarak bizim gibi ülkelerin, hele hele gelişmekte olan ülkelerin nüfusun yarısını üretimin dışında bırakmak gibi bir lüksü olamaz. Çok gelişmek için daha çok üretmeliyiz. Üretmek için kadınlar da üretime katılmalı. Doğal olarak erkekler de ev işlerine yardım etmelidir dedi.

Öte yandan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Güneş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç da eğitim çalışmaların izledi.

Kaynak: DHA