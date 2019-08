Manisa Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, devam eden 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili olarak, "Biz, örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü tepki için değil, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz" dedi.Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin dördüncü toplantısında hükümetin yaptığı; maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklifini sendikalar reddetti. Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği de bir basın açıklaması düzenlendi. İl temsilcilik binasında gerçekleştirilen açıklamaya Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanları katıldı. Sözlerine toplu sözleşme sürecinden bahsederek başlayan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, "5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. 16 Ağustos'ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu. Kamu işvereni, görüşmelerin 16 gününde, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Kamu işverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip. Kamu işvereninin teklifi; 'teklif gecikti' siteminin ve tepkisinin ötesinde 'teklif geçiştirildi', 'masa önemsizleştirildi' ve 'alın terimiz değersizleştirildi' tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; kamu işvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Kamu işveren heyetinin geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış, teklifinin içeriğinde; bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif; 'Güçlü Türkiye imkansız', 'Büyük Türkiye anlamsız' ve 'Yeni Türkiye gereksiz' fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz. Hükümet; bu teklifin, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir, Daha da önemlisi Hükümet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı, toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir. Biz, örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü tepki için değil, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz" dedi.Türkiye'ye inanıyor ve Türkiye'nin gücüne itibar ettiklerini vurgulayan Öner, Manisa'daki siyasilere de seslendi. Öner, "Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye, bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki niyet ve gayretlerimizde bereket, irade ve çalışmalarımızda örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz - MANİSA