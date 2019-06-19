Manisa merkeze gelen doğal kaynak suyunun verimi 5 kat artacak

Gürle İçme Suyu Ana İsale Hattı Son Sürat

Manisa merkeze Gürle'den mevcut durumda saniyede 172 litre doğal kaynak suyu ulaşırken çalışmaların tamamlanması ile bu rakam saniyede 800 litreye çıkacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yıllar önce döşenmiş asbest boruları sağlıklı hale getirmek ve kapasiteyi arttırmak için 30 Milyon TL yatırım bedeli ile Gürle İçme Suyu Tesisinden şehir merkezine gelen ana isale hattının yenileme çalışması son sürat ilerliyor. Çelik boruların montajına büyük bir titizlik ile devam eden ekiplerin, yoğun mesaisi sürüyor.

Verim 5 kat artacak

Manisa için en önemli doğal kaynak sularından biri olan Gürle'de il merkezine ulaşan suyun kapasitesi de yaklaşık 5 kat artacak. Mevcut durumunda Uncubozköy'de yer alan içme suyu deposuna Gürle'den saniyede 172 litre su ulaşıyordu. Yürütülen hat döşeme çalışması tamamlandığında Manisa merkeze gelen suyun debisi saniyede 800 litreye çıkacak.

Çelik boruların ömrünü uzatan 'Katodik Koruma' işlemi de yapıldı

Gürle'de yer alan doğal kaynak suyunun tam kapasite Manisa merkeze verilmesi için yürütülen iş kapsamında önemli bir çalışma daha yapıldı. Teknik adı 'Katodik Koruma' olan işlem ile magnezyum çubuklarının çelik borulara bağlantısı toplamda 40 noktada gerçekleştirildi. Bu sayede çelik borular, daha uzun süre kullanılabilecek.

İçme suyu depoları da inşa ediliyor

Proje kapsamında 3 adet de içme suyu deposunun inşaatı yer alıyor. 400 metreküplük depoda inşa çalışmaları devam ederken, 50 ve 400 metreküplük 2 adet içme suyu deposu daha yapılacak.

"Gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Gürle İçme Suyu İsale Hattı çalışmasının önemine değinerek, "Manisa merkezin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Gürle İçme Suyu Tesisinden şehir merkezine gelen içme suyu isale hattında sık sık arıza ve patlaklar meydana geliyordu. Aynı zamanda eskiden döşenmiş hattan doğal kaynaktan su verimli bir şekilde alınamıyordu. Artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir düzenlemeye de gidilmesi gerekiyordu. Vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına 30 milyonluk bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanılabilecek yeni bir hatta kavuşacağız. Manisalılara hak ettikleri hizmetleri ulaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar ile Manisalılar, yıllardır hasretini çektikleri hizmetlere kavuşuyorlar. Gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Yapılan yatırımın hayırlı olmasını diliyorum"