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Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

MANİSA merkezli 6 ilde, polisin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

25.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:23Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

MANİSA merkezli 6 ilde, polisin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, 8'i ByLock kullandıkları ve örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı tespit edilen, 2'si Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahrem yapılanması içerisinde askeri okullara yerleştirilecek öğrencileri takip eden yapılanmadan sorumlu ve askeri mahrem imamlarla irtibatlı, ankesörlü telefonlar ile gizlilik içerisinde örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edilen, 4'ü de Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında polis okulu öğrencileri ile ilgilendiği ve emniyet içerisinde faaliyetleri olduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla şüphelilere yönelik bugün saat 05.00 sıralarında, Manisa merkezli Ankara, Bitlis, Gaziantep, İstanbul ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 9'u yakalandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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