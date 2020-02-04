Haberler » 3. Sayfa » Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Haberler

Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12'si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı.

04.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:18Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12'si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı. Bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock programını kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde askeri yapılanma sorumluluğu yapan, emniyet birimi içerisinde mahrem yapılanmayı yöneten, emniyet imamları ile özel hatlardan görüşerek polis akademisine alınacak öğrencileri belirleyen, sağlık yapılanması içerisinde arama tarama sorumlusu olduğu tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheliden 12'sinin Manisa ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenilirken bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:18:56