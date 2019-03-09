Manisa MHP'li Akçay Seçim Sonuçlarını En Çok Trump Merak Ediyor

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MHP'li Akçay Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyorMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin il yönetimiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sonuçlarına sadece ülke içinde değil dışarıdan da ilgi olduğunu belirten Akçay, Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaş değil, onlardan daha evvel seçim sonuçlarını en çok ABD Başkanı Trump merak ediyor. Acaba Türkiye'de çıkan sonuçlar nasıl bir neticeye varacak Bu sonuçları, Avrupa ülkeleri merak ediyor. PKK'sı, FETÖ'sü, diğer terör örgütleri dört gözle bekliyor sonuçları dedi.MHP Genel Merkezi tarafından 3 Şubat'ta göreve getirilen MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ile yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Şehzadeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MHP İl yöneticileri de katıldı. Kahvaltı sonrasında ilk olarak İl Başkanı Baysal, teşkilatlarla birlikte Cumhur İttifakı ruhuyla seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden kısa bir konuşma yaptı.'NE KADAR UZAK KALDIKLARINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ'Baysal'ın ardından Akçay, bir konuşma yaptı. Yerel seçimi hatırlatarak konuşan Akçay, bazılarının beka kaygısını anlamakta zorlandığını söyleyerek, Beka da neymiş diyerek domates, biber ve patlıcan fiyatlarını daha önceleyen siyasi liderleri, partilileri görüyoruz. CHP-İYİ Parti ve bunlara benzer diğer partilerin sözcülerine baktığımızda domates, biber fiyatına satılan bir ülke bekası anlayışıyla karşı karşıyayız. 50 yıldır bizim mücadele ettiğimiz bu zihniyet; ülkemizin varlığı, geleceği, istikbali için bir arpa bile yol alamadıklarını gösterir. MHP'nin 50 yıllık çizgisindeki bütünlük, tutarlılık ve Türkiye'nin ufkunda parlayan bir yıldız gibi parlayışıyla, duruşuyla ne kadar haklı davanın mensupları olduğumuzu bugün net bir şekilde görmekteyiz dedi.'HEPSİ 31 MART'TA PUSUYA YATMIŞ DURUMDALAR'31 Mart seçimlerini sadece Türkiye'de değil yurt dışında da merak edildiğinin altını çizen Akçay, Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaş değil, onlardan daha evvel seçim sonuçlarını en çok ABD Başkanı Trump merak ediyor. Acaba Türkiye'de çıkan sonuçlar nasıl bir neticeye varacak Bu sonuçları Avrupa ülkeleri merak ediyor. PKK'sı, FETÖ'sü diğer terör örgütleri dört gözle bekliyor sonuçları diye konuştu. Konuşmasını sürdüren Akçay, Çünkü hepsi, 31 Mart'ta pusuya yatmış durumdalar. Bunun işaretlerini 24 Haziran akşamı ve 25 Haziran sabahı vermeye başladılar. Biliyorsunuz hepsinin büyük iddiaları vardı. 24 Haziran'dan sonra çiçekler açacak, bahar gelecek diyorlardı. Oysa yaz gelecekti. İstedikleri sonuçları alamayınca bu maçın rövanşı olarak 31 Mart'ı gösteriyorlar. Şimdi baktılar ki sonuçlar kötü, alt tarafı belediye başkanları, meclis üyeleri seçilecek bunun bekayla ne alakası var demeye başladılar. Bunlar sıkışınca domates, biber, patlıcan demeye başladılar. O bakımdan bu seçimler Türkiye için büyük önem arz etmektedir dedi.