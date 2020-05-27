MANİSA Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu

Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştuMANİSA'da 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği yavru tavşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk tarafından kendisine hediye edildi.

27.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:46
Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu
MANİSA'da 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği yavru tavşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk tarafından kendisine hediye edildi. Tavşanı kucağına alan Cemre, büyük mutluluk yaşadı.
Şehzadeler ilçesinde yaşayan Cemre Basatemur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden annesi Sevim Aktugan yardımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yavru tavşan talebinde bulundu. Küçük Cemre'nin bu talebi üzerine bilgi verilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yavru tavşanla birlikte Cemre'nin evinin önüne giderek sürpriz yaptı. Kapıdan çıktığı gibi Öztürk'ün yanına kadar koşturan Cemre'nin mutluluğu, çevresindekileri de gülümsetti. Yavru tavşanı sevip okşayan Cemre, tavşanına, 'Boncuk' ismini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e teşekkür eden Cemre, tavşanları çok sevdiğini ve ona güzel bakacağı sözünü verdi.
'BİZLERİ MUTLU EDİYOR'
Cemre Basatemur'un hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Cemre'nin mesajı bize CİMER üzerinden geldi. Arkadaşlarım bana kızımızın bir yavru tavşan isteğinin olduğunu ifade ettiler. Kendisi de mesajı yazamamış, bu mesajı da 'anneme yazdırıyorum' diye belirtmiş. Bu koronavirüs günlerinde hakikaten bizi tebessüm ettiren bir husus oldu. Hayvan sevgisini bu yaştaki çocuklarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda CİMER'i de halkımızın kendisine yakın görmesi, küçük bir kızımın tavşan isteyecek kadar kendisini devlete yakın görmesi bizim için ayrıca memnuniyet verici bir durum" dedi.
ANNE: SÜRPRİZ KIZIMI ÇOK MUTLU ETTİ
Cemre'nin annesi Sevim Aktugan ise küçük kızının tavşanlara her zaman ilgisinin olduğunu vurgulayıp, "Cemre çok istedi. Televizyonda izlemiş. Bir çocuk CİMER'den papağan istemişti. O da heveslendi. 'İsteyelim' dedi. Biz de CİMER'e başvurduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hediyemiz geldi. Aslında hiç beklemiyordum sürpriz oldu" diye konuştu. MANİSA Minik Cemre, Cumhurbaşkanı’ndan istediği tavşana kavuştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Metin Öztürk, Manisa, Güncel, Haber

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