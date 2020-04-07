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MANİSA Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü

Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördüMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs karşısında aldığı önlemleri anlattı.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:36
Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs karşısında aldığı önlemleri anlattı. Çocuğun ailesinin görüntülediği o anlarını videosu sosyal medyadan paylaşınca, yoğun ilgi ve paylaşım gördü.
İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Alaşehir Belediyesi foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs salgını karşısında aldığı önlemleri anlattı ve sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Ailesi o anların videosunu çekti. Feride Gün, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız, dışarıda koronavirüs var" dedi. Koronavirüs nedeniyle maske takmamız gerektiğini vurgulayan Feride Gün, eldiven takılmasını ve kolonya kullanılmasını söyledi. O anların vidosu sosyal medyadan paylaşılınca yoğun ilgi gördü. MANİSA Minik Feride’nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Alaşehir, Güncel

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MANİSA Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü
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