Haberler » Güncel » Manisa minik öğrencilerden mehmetçiğe duygulandıran destek

Manisa minik öğrencilerden mehmetçiğe duygulandıran destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran destekManisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayraklarıyla donatarak Fırat'ın doğusunda süren Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

17.10.2019 12:22
Minik öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran destek
Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayraklarıyla donatarak Fırat'ın doğusunda süren Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Kula'da bir anaokulunun minik öğrencileri, harekata katılan Mehmetçiği unutmadı. Ders sırasında ellerinde Türk bayrağı açan minik öğrenciler, bir yandan Mehmetçiğe selam gönderirken, diğer yandan okul müdürü Selma İnan ve sınıf öğretmeni Duygu Kırlı'nın katkılarıyla hazırladıkları destek metnini okudu. Metinde ise şu ifadeler yer aldı
Kahraman asker ağabeylerim, cesaretli olduğunuz için, hepimiz uyurken nöbet tuttuğunuz için, vatanımızı koruduğunuz için, bayrağımızı dalgalandırdığınız için, güçlü olduğunuz için, sayenizde okula gelebildiğimiz için, cesur olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz, sizden bayrağı teslim almak için dört gözle bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bayrağımız hiç inmeyecek, ezanımız hiç dinmeyecek.
Manisa minik öğrencilerden mehmetçiğe duygulandıran destek

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e...
14:08 Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
14:08 Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali
14:07 İMAMOĞLU: DÜŞÜK KARBON SALINIMINA GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK
14:06 Güvenlik kaynaklarınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla teröristin güvenlik güçlerine...
14:06 DTS Tasarım Merkezi CERSAIE Fuarı'nda
14:00 Lise Öğrencilerinden Mehmetçiğe Büyük Destek
17.10.2019 14:09:26