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Manisa misafirlikten döndü, kapısında olanlara şaşırdı

Misafirlikten döndü, kapısında olanlara şaşırdıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, komşularının ortalıkta göremeyince başına bir şey gelmesinden şüphelendiği 76 yaşındaki Refiye Vatansever için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

12.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:46Manisa misafirlikten döndü, kapısında olanlara şaşırdı
Misafirlikten döndü, kapısında olanlara şaşırdı
'nın Turgutlu ilçesinde, komşularının ortalıkta göremeyince başına bir şey gelmesinden şüphelendiği 76 yaşındaki Refiye Vatansever için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekipler kapısı kilitli olan eve girmek için uğraşırken, gittiği misafirlikten dönen Vatansever, herkese rahat bir nefes aldırdı.
Yiğitler Mahallesi, Saban Sokak'ta yalnız yaşayan kalp hastası Refiye Vatansever'i uzun süre ortalıkta göremeyen komşuları, başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenip, dün saat 22.00 sıralarında kapısını çaldı. Ancak içerden yanıt gelmemesi üzerine şüpheleri daha da artan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de söz konusu adrese sevk edildi. Ekipler, kapısı kilitli olan tek katlı müstakil evin bahçesine merdiven yardımıyla girmek için çalışma başlattı. Bu sırada misafirliğe gittiği bir ahbabından dönen Vatansever, evinin önündeki kalabalığı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Panikle ne olduğunu öğrenmek için kalabalığın yanına gelen Vatansever'i gören komşuları ve ekipler rahat bir nefes aldı.
Komşularının başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenerek, seferber olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Refiye Vatansever, Sağ olsunlar beni düşünüp, endişelenmişler. Ancak korkacak bir şey yok, ben iyiyim. Bir ahbabıma misafirliğe gitmiştim. Telaşlandırdığım herkesten tek tek özür diliyorum dedi.

İtfaiye, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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