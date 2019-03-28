Manisa Motosiklete Çarpmamak İçin Ters Şeride Girdi, Otomobille Çarpıştı

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde ters yöne girerek karşı şeritten gelen otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Horozköy Mahallesi ile 75. Yıl Mahallesi'nin bulvar olarak kesiştiği Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden 75. Yıl Mahallesi yönüne giden Halil Bağbozan (23), iddiaya göre, aniden önüne kıran motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, yönetimindeki 54 EA 883 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Nurullah Öz (37) yönetimindeki 34 TJR 60 plakalı otomobille, karşılıklı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre şok yaşayan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Araçlar ise polis ekiplerince kaza yerinde yapılan inceleme sonrası çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Güncel
Kaynak: DHA