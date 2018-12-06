Manisa Motosikletiyle Traktörün Römorkuna Çarpan Kasksız Genç Öldü

06 Aralık 2018 Perşembe 18:45



06 Aralık 2018 Perşembe 18:45

Motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan kasksız genç öldü (2)TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeki traktörün römorkuna çarparak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Sefa Kocabaş (17) için bugün ikindide Bakır Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Kocabaş'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kocabaş'ın cenazesi Bakır Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.