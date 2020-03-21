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MANİSA Motosikletlinin hareketleri korkuttu

Motosikletlinin hareketleri korkuttuMANİSA'da, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki aracında müzik dinleyerek dans edip trafiği tehlikeye düşürmesi tepki çekti.

21.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:23
MANİSA Motosikletlinin hareketleri korkuttu

Motosikletlinin hareketleri korkuttu

MANİSA'da, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki aracında müzik dinleyerek dans edip trafiği tehlikeye düşürmesi tepki çekti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir- İstanbul Otoyolu Manisa girişinde seyir halindeki motosikletlinin trafiği tehlikeye düşürme anları, tepki çekti. Bir otomobil sürücünün cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosikletin sürücüsü dinlediği müziğe kendini fazla kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, trafiği tehlikeye düşürüyor. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Motosikletli gencin seyir halindeki akrobasi hareketlerinden görüntü

Elini bırakarak motosiklet kullanmasından görüntü

Ayaklarını yere sürüyerek motosiklet kullanmasından görüntü


Kaynak: DHA

Etiketler : Motosiklet, Manisa, Güncel

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