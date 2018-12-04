Manisa Motosikletten Düşen Sürücü Vitrin Camını Kırarak İşyerine Girdi

Motosikletten düşen sürücü vitrin camını kırarak işyerine girdi Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye
uyruklu 21 yaşındaki Cesim Cesim, aracından savrulup, vitrin camını kırarak kırtasiye dükkanına girdi.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi
Akçakmak yolu ile Yedieylül yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir minibüs, Suriye uyruklu Cesim Cesim yönetimindeki 45 MP 033 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanım etkisiyle motosikletinden savrulan Cesim, bedeniyle yol kenarındaki kırtasiyenin vitrin camını kırarak içeri girdi. Bacaklarında kırık oluşan Cesim, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yerinden ayrılan minibüsün şoförünü aramaya başladı.
04 Aralık 2018 Salı 14:42