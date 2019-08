MANİSA Müşterilerine verdiği değeri fotoğraflarıyla gösterdi

Müşterilerine verdiği değeri fotoğraflarıyla gösterdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yıldır kahvehane işleten Nazım Kocabaş (51), müşterilerine verdiği önemi göstermek için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Müşterilerinin fotoğraflarını çekip işletmesinin duvarına astığı panoda sergileyemeye başlayan Kocabaş, Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık dedi.

Şehitler Mahallesi Karaağaçlı yolu üzerinde oğlu İbrahim Kocabaş (25) ile birlikte kahvehane işleten Nazım Kocabaş, müşterilerine yönelik ilginç bir uygulama başlattı. İşyerine gelen müşterilerinin fotoğraflarını çeken Nazım Kocabaş, kahvehanenin duvarına yerleştirdiği panoya bunları asmaya başladı. Uygulamayla müşterilerinin aidiyet duygusunu arttırmayı hedefleyen Nazım Kocabaş, müşterilerin durumdan oldukça memnun olduğunu kaydetti. Kocabaş, Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık. Hazırladığımız pano ilgi gördü. Diğer müşterilerimizin de fotoğraflarını yapıştırmaya devam ediyoruz. Yeni gelen her müşterimizin fotoğraflarını çekip, panomuzdaki koleksiyonumuza ekliyoruz. Uygulamamıza, işletmemiz açık olduğu müddetçe devam edeceğiz. Uygulamamız, babadan oğula geçerek yıllarca sürecek dedi. Müşteriler ise fotoğraf çalışmasının kendilerine verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek, Çalışmasının son derece memnunuz. Fotoğraflar sayesinde anılarımız, torunlarımıza kalacak. Kahveye gelen herkes bizi görecek diye konuştu.

Kaynak: DHA