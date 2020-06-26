Manisa'nın 3 ilçesinde çocuklar spor parkurunda eğlendi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Manisa'nın 3 ilçesinde çocuklar spor parkurunda eğlendi
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin belirli yerlerinde parkurlar kuran İl Müdürlüğü, bu kez de Akhisar, Turgutlu ve Selendi ilçelerinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenleyerek çocukların keyifli ve spor dolu bir gün geçirmelerini sağladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akhisar, Turgutlu ve Selendi ilçelerinde spor parkuru etkinliği gerçekleştirildi. Enerjiyi atmak ve güzel vakit geçirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençlere spor malzemesi ve kitap hediye edildi. Çocuk ve gençler, sporla dolu keyifli dakikalar geçirirken, yapılan organizasyondan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Öztürk: "Etkinliklerimiz, çocuklarımızın yüzünde tebessüm bırakıyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdikleri spor parkurunun eğlenceli ve keyifli geçtiğini, etkinliklerin çocuk ve gençlerin yüzünde tebessüm bıraktığını kaydeden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da vurguladığı gibi sporu gençlerimizin ayağına götüreceğiz. Hijyen kurallarına uyarak 17 ilçemizin tamamında spor parkuru düzenlemeyi planlıyoruz. Gençlerimiz yarınlarımızın teminatıdır. Onları teknolojinin olumsuz etkilerinden uzak tutarak, spora yönlendirmeyi hedefliyoruz. Etkinliklerimize yoğun ilgi var. Çocuklarımız pandemi sürecinde sporu özlemişler. Bu nedenle gidilmedik ilçe, gidilmedik çocuk bırakmayacağız. Sağlıklı bir gelecek için spor şart" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

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