Manisa'nın 50 Yıllık Sorununda Sona Geliniyor

22 Kasım 2018 Perşembe 13:06



22 Kasım 2018 Perşembe 13:06

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin 360 dönümlük arazi üzerinde 5 mahallede başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son durumla alakalı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Kentsel Dönüşüm Ofisinin faaliyete geçeceğini belirten Başkan Çelik, 15 Aralık'tan sonra da geniş bir katılımla imar planı ve mimari projelerin halka tanıtılacağını ifade etti.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinin bir kısmı ile Kocatepe, Bayındırlık ve Gediz mahallelerinin tamamını kapsayan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili çalışmalarda gelinen son durumla alakalı proje çalışmalarını yürüten Şehir Plancısı Necati Uyar'dan bilgi aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Başkan Çelik'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ulus Kotluca, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu, Şehir Plancıları Necati Uyar ve Hüseyin Yeldiren katıldı.Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili yapılan aşamalar hakkında bilgiler veren Şehri Plancısı Necati Uyar, "Şehzadeler ilçesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarında sürecin sonuna doğru geliyoruz. Söz konusu alanın hali hazır haritalarını tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onay aldı. Hemen ardından zemin etütlerini de yaparak tamamladık bunlarda bakanlık tarafından onay almış durumda. Tüm bu çalışmalar ile birlikte 5 mahalleyi ilgilendiren alanda kapsamlı bir değerleme çalışması yapıldı. Bu çalışma ile birlikte arsa değerleri, arsa üzerindeki yapılar, bahçe duvarları, müştemilatlar bahçe içerisindeki ağaçlara varana kadar her türlü tespit işlemi yapıldı. Bunlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresine iletildi. Şuan itibarı ile alana ilişkin imar planı çalışmasına başlanmış durumda. Bu konuyla alakalı olarak ilk tasarım çalışmaları hazır durumda. Bu konuyla alakalı da onay aşamasındayız. Hazırlamış olduğumuz imar planına göre bir kentsel tasarım projesi çalışmalarımızda tüm hızıyla sürüyor. Bu çalışmalarımız 15 Aralık tarihi itibarı ile komu oyu ile paylaşılabilecek duruma gelecek. Başkanımızın aralık ayı içerisinde uygun göreceği bir tarihte, bu alanın yeni yolları, okul alanları, yeşil alanlar, konut alanları ile nasıl bir proje olacağını Manisa halkı da görmüş olacak. O gün Manisa'nın yeni yerleşim yerini tüm vatandaşlar görebilecekler. Tüm planlama ve projeler ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den onay alınmasının ardından, hak sahipleri ile görüşmelere başlayacağız. Bu konuda Kentsel Dönüşüm Ofisimizi şuan hazırlıyoruz. Yakın zamanda burası faaliyete geçecek. Henüz hak sahipleri ile görüşmelere başlanmayacak da olsa bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza aralık ayı içerisinde genel çerçevede projenin nasıl bir proje olacağını ve alanda neler yapılacağı hakkında bilgiler verilmeye başlanacak. Kentsel Dönüşüm Ofisimize söz konusu alana yapacağımız projelerimizin görsellerini de asacağız. Vatandaşlarımız bilgi alırken aynı zamanda projenin yapısını da görmüş olacaklar" dedi."İmar plan çalışmalarına başladık"Şehzadeler Belediyesi olarak göreve gelir gelmez İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinin bir kısmı ile Kocatepe, Bayındırlık ve Gediz mahallelerinin tamamını kapsayan 360 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak göreve gelir gelmez şehrimizin kalbinde büyük bir kentsel dönüşüm projesini başlatmıştık. 2014 yılında göreve geldiğimizde henüz kendimize ait bir belediye binamız yok iken kaymakamlığımızın üst katındaki iki odada hizmet vermeye başladığımızda bu kapsamlı projemizin de çalışmalarına başlamıştık. İlk olarak 5 mahalleyi kapsayan 360 dönümlük alanda yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ilgili olarak bir tespit çalışması yaparak hazırladığımız dosyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza iletmiştik. Bakanlığımızın bizden talep etmiş oldukları tüm verileri de hazırlayarak projemizin ilk bölümünü tamamlamıştık. İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinin bir kısmı ile Kocatepe, Bayındırlık ve Gediz mahallelerinin tamamını kapsayan riskli alanda dönüşüm projemiz bakanlık tarafından kabul edilerek bakanlar kuruluna sunulmuştu. Bakanlar kurulunun da onayını alan projemiz son olarak Cumhurbaşkanımızın da onayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak kabul edilmiş oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığımızda söz konusu alanda dönüşüm çalışmalarını yapmak üzere Şehzadeler Belediyesi olarak bizi yetkilendirdi. Bizde yaptığımız hızlı bir çalışma ile bakanlığımızdan bir ekonomik finansman desteği talebinde bulunmuştuk. Bu talebimizde bakanlığımız tarafından kabul edilmişti. Ekonomik destek belediyemize gelir gelmez hızlı bir şekilde çalışmalara başladık ve gerekli ihalelerimizi tamamladık. İhaleyi alan danışmanlık firmamız aylardır bölgede çalışmalarını yürütüyorlar. Kentsel dönüşüm projesi neticesinde bu güne kadar yapılan çalışmalarımızda, hali hazır harita çalışmaları ve jeolojik zemin etüt çalışmaları tamamlanarak bakanlıktan onay aldı. Bunun yanı sıra alandaki değer tespit çalışmaları da tamamlandı. Bu konuyla alakalı yapılan çalışmalar da bakanlığa iletilmiş durumda" dedi."15 Aralık'ta projemizi halka sunacağız"Kentsel dönüşüm yapılacak olan söz konusu alanın imar planlarının ve mimari projelerinin 15 Aralık'ta halka tanıtacaklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şuan itibarı ile bölgenin imar planları üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda da ciddi bir mesafe kat edilmiş durumda. Buna bağlı olarak yerleşim planı ve yapılacak olan binaların mimari projeleri de tüm hızıyla hazırlanıyor. Nasip olursa 15 Aralık tarihinde söz konusu alanda nasıl bir dönüşüm yapılacağı ile ilgili görsellerinde yer alacağı bir sunumu halkımızın da katılımı ile kamuoyu ile paylaşacağız. Plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşlarımız ile uzlaşma görüşmelerimiz başlayacak. 6306 sayılı riskli alanda dönüşüm kanunu kapsamında bir çalışma yaptığımız için, söz konusu 5 mahallede yaşayan tüm vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden daha modern konutların sahibi yapacağız. Önümüzdeki günlerde kentsel dönüşüm ofisimizi hizmete açacağız. Vatandaşlarımız ofisimize giderek teknik arkadaşlarımızda yapılacak çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler alabilecekler. TOKİ'nin maliyet çalışmalarını tamamlamasının ardından vatandaşlarımız ile yüz yüze uzlaşma görüşmelerini başlatacağız. Tüm bunlarla birlikte vatandaşımızın büyük bir çoğunluğunun onay vermesi halinde 360 dönümlük bu alanda etaplar halinde dönüşüm çalışmalarını başlatacağız" şeklinde konuştu."İsteyen hak sahipleri kendi inşaatlarını yapabilecek"İmar Planlarının tamamlanmasıyla başlayacak olan çalışmaların ardından, isteyen hak sahiplerinin kendi arsalarına imar planlarına uygun bir şekilde inşaat yapabileceklerini ifade eden Başkan Çelik, "İmar planlarının onay almasının ardından isteyen vatandaşlarımız imar planlarına uygun olarak kendi yerlerini kendileri yapabilecekler. Bu noktada alandaki çalışmaların tamamının TOKİ tarafından yapılması noktasında bir şart olmayacak. İsteyen vatandaşımız kendi arsasını kendisi yapabilecek. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu alanda hiçbir kar gayesi gütmüyoruz. Burada sosyal devlet ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak yıkılmaya yüz tutmuş ambulans ve itfaiyenin giremediği, sokakları olmayan, sosyal donatı alanlarının olmadığı bir bölgeyi, insanca ve çağdaş bir yaşamın olacağı bir bölge haline dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinin ruhuna en uygun projeyi, belki de Türkiye'deki en güzel örnek olabilecek bir projeyi biz bu alanda hayata geçiriyoruz" dedi."Yerinde dönüşümle Şehzadeler'e değer katacağız"Söz konusu 5 mahallede yapılacak olan yerinde dönüşüm projesiyle dar sokak ve caddelerin yerini daha geniş sokaklara ve caddelere bırakacağının altını çizen Başkan Çelik şunları söyledi: "Yapacağımız çalışma ile sağlıksız yapılaşmalar son bulacak. Geniş rekreasyon alanları, bulvarları, caddeleri, sokakları, geniş yolları, sosyal donatı alanlarından okul alanlarına kadar insanca bir yaşam için gerekli olan her şeyin düşünüldüğü güzel bir imar planı yapılmış alan içerisinde o bölgede yıllardır oturmuş, çilesini çekmiş olan vatandaşlarımız aynı şekilde oturmaya devam edecekler. Bu çalışma ile birlikte Manisa'nın siluetini bozuk çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırarak hiç kimseyi de mağdur etmeden aynı şekilde yaşadıkları bölgede ikamet ettirmeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm projemiz ile bu alanda modern konutlar yaparak Şehzadeler'e de artı bir değer katmış olacağız. Böylesine büyük projede gönlümüzden geçen her türlü çalışmanın bir yıl içerisinde tamamlanmasıdır. Ancak böyle bir çalışma mümkün değil. Yaklaşık olarak bu bölgede 2 katrilyonluk bir çalışma yapılmış olacak. Bu nedenle etap, etap yılacağı için biraz zaman alacak. Biz emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından ben inanıyorum ki burada hak sahipleri ile birlikte davulla, zurnayla yıkım çalışmalarına başlayarak, herkesin mutlu olduğu yerinde dönüşümü yaparak, şehrimizi daha modern güzel konutlara kavuşturmuş olacağız." - MANİSA