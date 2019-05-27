Manisa'nın altın çifti tarihe geçti

AEROBİK cimnastikte genç yaşında Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarla ülkemizi gururlandıran Manisalı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, tarihi bir başarı daha elde etti. Milli Takım formasıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Türkiye'nin ikinci olduğu yarışmada birinciliği Macaristan elde ederken, Romanya ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı. 17 yaşındaki Ayşe Begüm, geçen mart ayında Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'na ilk kez büyükler kategorisinde katılıp altın madalya kazanmıştı. Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenip büyükler kategorisinde yine ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda tek kadınlarda da finalde yarışmayı başardı.

Kaynak: DHA