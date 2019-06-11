Manisa'nın analig başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu tamamlandı.

JUDO VE VOLEYBOLDA BÜYÜK BAŞARI

Manisalı sporcular, toplam 21 branşın 16'sına katılım sağlarken, özellikle judo ve voleybolda başarılı sonuçlara imza attılar. Judoda kızlarda takım halinde Türkiye 2.si olan Manisa, erkeklerde Türkiye 3. sü oldu. Voleybol Kız Takımımız ise Türkiye 3. sü olmayı başardı. Basketbol Takımımız 81 il karması arasında Türkiye 8. si olurken, Kayak sporcuları ise ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 38. sırada yer aldı.

BİREYSELDE MADALYALARI TOPLADIK

Judoda Pınar Boğa 40 kiloda Türkiye Şampiyonu, Ceyda Aydın 52 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Kemalcan Çavdar 46 kiloda, Mustafa Efe Barak 55 kiloda, Kenan Şayık 73 kiloda Türkiye 2. si oldu. Alp Çalışkan 42 kiloda, Ecrin GÜNEŞ 48 kiloda, Emine Mihrace Çelen Türkiye 3. sü oldu. Karatede Sudenaz Durgun 30 kilo kumitede Türkiye 3. olurken, Atletizm Gülle Atmada İrem Ulusoy, finalde Türkiye 6. sı oldu.

ÖZTÜRK: "GURUR VERİCİ BİR SEZON"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ANALİG'de gurur verici bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, başarıda emeği geçenleri kutladı.Öztürk, "Anadolu Yıldızlar Ligi'nde en başarılı illerden biri olduk. Bunu yaparken de çok sayıda gencimizi sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Altyapıdan yeni yetenekler çıkarmaya devam ediyoruz. Bu başarıların devamını getirip, ülkemize madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz. Başarı çıtamız yüksekte olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler