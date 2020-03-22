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Manisa'nın cadde ve sokakları yıkanıyor

Yurt genelinde korona virüs önlemleri noktasında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, ilk günden itibaren hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi de, şehrin ana arterleri, cadde ve sokaklarında temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

22.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:02
Manisa'nın cadde ve sokakları yıkanıyor
Yurt genelinde korona virüs önlemleri noktasında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, ilk günden itibaren hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi de, şehrin ana arterleri, cadde ve sokaklarında temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, Manisalılardan da tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin ana arterleri, cadde ve sokakları ile kaldırımlarında köpüklü yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. İl genelinde toplu ulaşım araçlarından oto terminallere, camilerden kamu kurumlarına, belediye hizmet binalarından park ve bahçelere kadar her alanda dezenfeksiyon uygulamasını titizlikle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yıkama ve temizlik çalışmaları da, vatandaşlardan tam not aldı. Bazı vatandaşlar, çalışmalar devam ederken, alkışlarıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Çin'de başlayıp, kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ortak kullanım alanları olan cadde, sokak ve kaldırımları temizlemekte ve dezenfekte etmekteyiz. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüs ile ilgili Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla İtfaiye, Sağlık, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol daire başkanlıklarımızla beraber tüm caddelerimizi, sokaklarımızı dezenfekte etmekteyiz. İnsan sağlığı açısından çok büyük zararları olan korona virüsle ilgili Manisalı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını hatırlatıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Manisa, Güncel

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