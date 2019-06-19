Manisa'nın çevreci tesisi örnek oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiği ve Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununa neşter vuran Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne il dışından ziyaretler devam ediyor.

Tesisin hayata geçirilmesi, işleyişi ve çalışmaları konusunda incelemelerde bulunmak ve bilgi almak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, Atık Yönetim Şube Müdürü Volkan Karateke ve Elektrik Mühendisi Mesut Gökcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı. Yapılan ziyaretlerde heyet, bilgileri aldıktan sonra Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu ve çalışmaları izledi.

Yıldırım Tesisi Anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yoğun çabası sonucu Manisa'ya kazandırılan ve şehrin 40 yıllık çöp sorununa neşter vuran Türkiye'nin en önemli çevreci tesislerinden bir tanesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin örnek bir yatırım olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gelen konuklarına tesisin detayları ve teknik konular hakkında bilgiler verdi.