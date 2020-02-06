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Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

06.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:18Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
'nın ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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