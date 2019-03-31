Manisa'nın Gölmarmara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Manisa
'nın Gölmarmara
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Kamil Öz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Kamil Öz 5 bin 116, CHP
adayı Birol Bak
4 bin 616 oy aldı.
Öz'ün öz geçmişi
Kamil Öz, 1967 yılında Akhisar
'da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Gölmarmara'da tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Tütün Eksperliği bölümünde yapan Öz, Tekel
'de mühendis olarak çeşitli illerde çalıştı. Öz, evli ve dört çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA