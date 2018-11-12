Nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim alanları için stratejik gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanmasını zorunlu kılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Manisa'nın Gürültü Eylem Planı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da onayı alınan eylem planı Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Turgutlu, Soma ve Akhisar uygulanacak.

Nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim alanları için hazırlanan gürültü eylem planıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da onayı alındı. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda, öncelikle nüfusu 100 binin üzerinde yerleşim alanları için stratejik gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir" dedi.

"PLANLAMA AŞAMASINDA ÖNLENMİŞ OLACAK"

Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında 05 Mart 2015 tarihinde 'Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması' projesi başlatılmış ve ilgili AB direktiflerinde belirtilen esas ve kriterler kapsamında Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile Manisa Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanmış olup; hazırlanan haritalar doğrultusunda eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir. Hazırlanan gürültü haritaları, çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek gürültü problemleri büyük oranda planlama aşamasında önlenmiş olacaktır" diye konuştu.

"12 EKİM'DE BAKANLIK ONAYI ALINDI"

Gürültü Eylem Planlarının yerel yönetimin genel planlama süreçlerinin bir parçası olduğunu dile getiren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Gürültü Eylem Planı, çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planlamaları gibi başka şehir planlamalarını da etkiler. Bu sayede, hukuk ve içerik açısından daha büyük planlama güvenliği sağlar ve sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve önlenmesine katkıda bulunur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale olunan Manisa İli eylem planları hazırlanma işi 3 Şubat 2017 tarihinde Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne teslim edilmiş olup Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Turgutlu, Soma ve Akhisar İlçelerinde sınır değerleri aşan bölgeler için eylem planları raporu tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunuldu ve 12 Ekim 2018